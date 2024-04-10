Четыре сибиреязвенных захоронения затоплены в СКО

— В этих местах мы отобрали воду, вся проба отрицательная, то есть не содержит сибирской язвы. Как только сойдет вода, мы отберем там почву, чтобы понять, вышли ли споры сибирской язвы наружу. Но еще раз подчеркну, что скотомогильники и сибиреязвенные захоронения — это объекты контроля органов ветеринарии. Мы можем осуществлять только мониторинг, — прокомментировала санврач.