Диловар Исломов отказался признать вину в соучастии в подготовке теракта в «Крокусе»

Следствие утверждает, что Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором нападавшие приехали к «Крокус Сити Холлу» 22 марта. По данным правоохранительных органов, Диловар Исломов, его брат Аминчон и их отец Исроил, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. Аминчон и Исроил Исломовы не признают вину.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала. Жертвами нападения стали 144 человека, 551 пострадал. Всего по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.