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Диловар Исломов отказался признать вину в соучастии в подготовке теракта в «Крокусе»

Диловар Исломов, который является одним из фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», не признает вину. Об этом ТАСС сообщила его адвокат. Сегодня, 10 апреля, Мосгорсуд признал законным арест Исломова, постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было остановлено без изменений.

Источник: РИА "Новости"

Следствие утверждает, что Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором нападавшие приехали к «Крокус Сити Холлу» 22 марта. По данным правоохранительных органов, Диловар Исломов, его брат Аминчон и их отец Исроил, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. Аминчон и Исроил Исломовы не признают вину.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала. Жертвами нападения стали 144 человека, 551 пострадал. Всего по делу арестованы 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.