В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, во вторник два украинских дрона атаковали двигавшиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус. В результате ранения получили два человека, у транспортных средств выбило окна, повреждены кузова и крыши. Кроме того, третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, повреждения получила грузовая машина.