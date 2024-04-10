В Курской области при атаке дрона погибли двое детей и один взрослый

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, во вторник два украинских дрона атаковали двигавшиеся по дороге в Белгородской области автобус и микроавтобус. В результате ранения получили два человека, у транспортных средств выбило окна, повреждены кузова и крыши. Кроме того, третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, повреждения получила грузовая машина.
В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.