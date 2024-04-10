Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

Вечером во вторник, 9 апреля, силовики преследовали автомобиль Chevrolet Orlando серебристого цвета, которым управлял Николай. Во время попытки сотрудников спецслужб остановить машину мужчина резко сдал назад, сорвав дверь при ударе о столб. Далее он снова оторвался от преследователей, начал отстреливаться и прыгнул с моста через речку Рожайка. После ему удалось скрыться в лесу неподалеку от поселка Мещерское.