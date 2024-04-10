В Бресте произошло ДТП с мотоциклом: водитель госпитализирован

Инцидент произошел 9 апреля около 16.20 рядом с домом № 12 по улице Екельчика. По предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся.
Водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает: при движении на двухколесном транспорте человеку необходимо постоянно оценивать дорожную ситуацию и предпринимать все действия для обеспечения безопасности. Важно соблюдать скоростной режим и избегать необоснованных выездов на полосу встречного движения.