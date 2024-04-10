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В Бресте произошло ДТП с мотоциклом: водитель госпитализирован

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла пострадал в результате аварии в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 9 апреля около 16.20 рядом с домом № 12 по улице Екельчика. По предварительным данным, 36-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся.

Водитель госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при движении на двухколесном транспорте человеку необходимо постоянно оценивать дорожную ситуацию и предпринимать все действия для обеспечения безопасности. Важно соблюдать скоростной режим и избегать необоснованных выездов на полосу встречного движения.