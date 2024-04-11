Воронежский офицер пресс-службы Минобороны погиб при обстреле в Луганске

Через два года начал военную службу, был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял спецзадачи в Сирии. С первых дней специальной военной операции Евгений Половодов организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. Награжден медалью Суворова, посмертно представлен к награждению орденом Мужества.