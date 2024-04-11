Воронежский офицер пресс-службы Минобороны погиб при обстреле в Луганске

Воронежский офицер пресс-службы Минобороны погиб при обстреле в Луганской народной республике. Произошло это в среду, 10 апреля, сообщили в правительстве Воронежской области. Майору Евгению Половодову было 33 года.
При обстреле также пострадали корреспонденты телеканала. Группа была с танкистами западнее Кременной. Их и сопровождал майор, который скончался на месте.
Евгений Половодов родился 5 ноября 1990 года в городе Братске Иркутской области. В 2013-м окончил факультет журналистики ВГУ. Получил диплом специалиста по связям с общественностью.
Через два года начал военную службу, был офицером подразделения информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял спецзадачи в Сирии. С первых дней специальной военной операции Евгений Половодов организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. Награжден медалью Суворова, посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
У Евгения Половодова остались мама, жена и маленький ребенок.