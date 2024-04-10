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Небезопасные детские книги обнаружили в продаже в Витебской области

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небезопасные детские книги обнаружены в продаже в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной инспекции Госстандарта.

Речь о книгах торговой марки «Умка» (ООО «СИМБАТ») «50 сказок и стихов» Корнея Чуковского и «50 стихов малышам» Агнии Барто. Обе были произведены московским АО «Издательство “Высшая школа”. Проверка показала, что художественные издания для детей старшего дошкольного возраста не отвечают требованиям техрегламента Таможенного союза 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”.

Пробел между словами в издательской продукции для дошкольников должен соответствовать кеглю шрифта. В первом случае кегль основного шрифта составил 5,26 мм, а пробел между словами — 1,80 мм, во втором кегль был равен 6,02 мм, в то время как пробел — от 2,00 до 2,40 мм.

Госстандарт запретил ввоз и обращение данных книг на территории Беларуси. Действие документа об оценке соответствия, которым сопровождался товар, прекращено.