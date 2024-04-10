Небезопасные детские книги обнаружили в продаже в Витебской области

Пробел между словами в издательской продукции для дошкольников должен соответствовать кеглю шрифта. В первом случае кегль основного шрифта составил 5,26 мм, а пробел между словами — 1,80 мм, во втором кегль был равен 6,02 мм, в то время как пробел — от 2,00 до 2,40 мм.