Небезопасные детские книги обнаружили в продаже в Витебской области

Речь о книгах торговой марки «Умка» (ООО «СИМБАТ») «50 сказок и стихов» Корнея Чуковского и «50 стихов малышам» Агнии Барто. Обе были произведены московским АО «Издательство “Высшая школа”. Проверка показала, что художественные издания для детей старшего дошкольного возраста не отвечают требованиям техрегламента Таможенного союза 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”.
Пробел между словами в издательской продукции для дошкольников должен соответствовать кеглю шрифта. В первом случае кегль основного шрифта составил 5,26 мм, а пробел между словами — 1,80 мм, во втором кегль был равен 6,02 мм, в то время как пробел — от 2,00 до 2,40 мм.
Госстандарт запретил ввоз и обращение данных книг на территории Беларуси. Действие документа об оценке соответствия, которым сопровождался товар, прекращено.