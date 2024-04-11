Власти Ростовской области рассказали, как решат вопрос с подтоплением в Ленинаване

Власти Ростовской области рассказали, как будут решать вопрос с подтоплением в Ленинаване. Глава региона Василий Голубев сообщил об основных этапах действий 10 апреля на своей странице в соцсетях.
В ближайшие девять дней, до 19 апреля, подготовят сметную документацию для устройства водоотводного канала. До конца месяца проверят достоверность сметной стоимости.
— Оба первых этапа — обязательны, — отметил губернатор Ростовской области. — Это позволит обеспечить выделение бюджетных средств на дальнейшие работы.
В мае администрация Мясниковского района направит обращение в правительство Ростовской области, чтобы определить источник финансирования. А в течение лета начнутся сами работы. За три месяца планируют проложить более 500 метров труб, обустроить канализационные колодцы и смонтировать модульные очистные сооружения.
К середине июня Василий Голубев заслушает промежуточный доклад по выполнению поручений. Кроме того, губернатор поручил взять на сопровождение и другие аналогичные случаи.
— Вижу ваши обращения по аналогичной теме из других территорий Ростовской области. Поручил взять их на сопровождение и доложить предложения до 1 мая, — написал глава региона.