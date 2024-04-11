Власти Ростовской области рассказали, как решат вопрос с подтоплением в Ленинаване

В мае администрация Мясниковского района направит обращение в правительство Ростовской области, чтобы определить источник финансирования. А в течение лета начнутся сами работы. За три месяца планируют проложить более 500 метров труб, обустроить канализационные колодцы и смонтировать модульные очистные сооружения.