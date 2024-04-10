При обстреле под Кременной погиб офицер пресс-службы Минобороны

Евгений Половодов родился в городе Братске в Иркутской области в 1990 году, ему было 33 года. Он окончил Воронежский государственный университет по специальности «специалист по связям с общественностью» в 2013-м, спустя два года начал военную службу. В 2021 году он был в Сирии, с первых дней военной операции на Украине занимался организацией работы журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск.