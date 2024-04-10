Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории частного домовладения в селе Толе би Шуского района по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 25-летний местный житель. У него изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находился гашиш.