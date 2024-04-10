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Наркотики на 5 миллионов тенге изъяли у жамбылца

В Жамбылской области перекрыт очередной канал наркотрафика, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории частного домовладения в селе Толе би Шуского района по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 25-летний местный житель. У него изъят полиэтиленовый мешок, внутри которого находился гашиш.

Как выяснилось, задержанный хранил запрещенные вещества для продажи в Алматы.

— Общий вес изъятого вещества составил 14 кг 20 граммов — это примерно 5 600 доз. Общая их стоимость на черном рынке составляет более 5 млн тенге. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС. Ведется досудебное расследование, — сказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Алим Бажикбаев.