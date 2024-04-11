Участник громкого преступления в «Москва-Сити» задержан за границей

В Болгарии задержан 44-летний Абубакар Абакаров — уроженец дагестанского села Учкент, охранник вице-президента ВКГЕ и бизнесмена Гавриила Юшваева и активный участник бойни в ноябре 2017 года в башне «Око».
По версии СКР, подтвержденной рядом судебных решений, охранявшие Гавриила Юшваева спортсмены-дагестанцы открыли огонь после того, как их попросили убрать на стоянку Maybach бизнесмена, перегородивший вход в башню. В результате погиб один человек и еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших оказались двое сотрудников Росгвардии, которые попытались остановить конфликт на ранней стадии и успокоить кавказцев.
После стрельбы Абакаров скрылся — его заочно арестовали и объявили в международный розыск, в котором он и находится до сих пор.
По оперативным данным, Абакаров длительное время проживал на Украине, перебравшись затем в Европу. Там разыскиваемый чувствовал себя в полной безопасности, поскольку после начала СВО целый ряд стран, прежде всего Евросоюза, отказался от международно-правового сотрудничества с Россией. Задержание по ордеру Интерпола стало для него полной неожиданностью.
По данным «Ъ», как и большинство из полутора десятков охранников вице-президента ВКГЕ, Абубакар Абакаров был в прошлом неплохим спортсменом, профессионально занимался тайским боксом и вместе со своими земляками проживал в подмосковном коттеджном поселке «Барвиха Хиллс».
Правоохранителям он был известен задолго до событий в «Москва-Сити». Так, в начале 2000-х годов он, по оперативным данным, входил во влиятельную коптевскую группировку. Проходил Абакаров и по уголовному делу о покушении на авторитетного чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева. Около полуночи 19 июля 2014 года неизвестные обстреляли его Mercedes на Кутузовском проспекте из автомобиля ВАЗ-2114, на котором и скрылись. Бизнесмен был ранен в левое бедро, плечо и ягодицу.
Вначале в связи с происшедшим было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), которое впоследствии в СКР переквалифицировали уже на покушение на убийство (ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК). В материалах расследования руководитель охраны Гавриила Юшваева Магомед Исмаилов (Мага Кобра) и Абубакар Абакаров упоминались как возможные соучастники преступления.
Интересно, что несколько часов спустя после покушения на чеченского бизнесмена группа его земляков ворвалась в клуб «Артист», где любил отдыхать с подчиненными Исмаилов, устроив там стрельбу. Правда, обошлось без жертв. Налетчиков, среди которых был родственник пострадавшего Шахман Шахбиев (Бандит), вскоре осудили, а вот дело о покушении было, наоборот, приостановлено.
Сейчас, по данным «Ъ», Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции Абакарова, однако добиться ее будет довольно сложно.
Напомним, что до сих пор были осуждены трое участников стрельбы в «Сити»: Мага Кобра и его подчиненный Эльдар Хамидов были признаны зачинщиками перестрелки и приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно. При этом действия обоих были квалифицированы как покушение на убийство и незаконный оборот оружия (ст. 30 и ст. 105, а также ст. 222 УК). Еще один охранник — Саид Асадулаев, который участвовал в потасовке с сотрудниками Росгвардии, но сам не стрелял, отсидит четыре года.