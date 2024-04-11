Участник громкого преступления в «Москва-Сити» задержан за границей

Напомним, что до сих пор были осуждены трое участников стрельбы в «Сити»: Мага Кобра и его подчиненный Эльдар Хамидов были признаны зачинщиками перестрелки и приговорены к 16 и 15 годам колонии соответственно. При этом действия обоих были квалифицированы как покушение на убийство и незаконный оборот оружия (ст. 30 и ст. 105, а также ст. 222 УК). Еще один охранник — Саид Асадулаев, который участвовал в потасовке с сотрудниками Росгвардии, но сам не стрелял, отсидит четыре года.