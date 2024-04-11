Детьми из петербургского подвала заинтересовался Бастрыкин

Как писала «Фонтанка», накануне у дома 10 на Московском шоссе местная жительница увидела полураздетого ребенка в зеленке и позвонила в полицию. Полицейские обнаружили, что в подвале дома проживают отец и трое детей. Причем мужчина в документах отцом не значится. Детей забрали в полицию, а затем в больницу. Сообщалось, что дети сопливили и кашляли, у них имелись синяки и ссадины, но следов насилия и побоев не было. Врачи тяжелых патологий у них не нашли и оценили состояние как среднетяжелое.