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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Воронежской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные РСЧС.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении.

Жителей региона призвали при нахождении в квартире или доме не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в помещения, где отсутствуют окна. При нахождении на улице нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход, где дождаться отбоя угрозы.