В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные РСЧС.
«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении.
Жителей региона призвали при нахождении в квартире или доме не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в помещения, где отсутствуют окна. При нахождении на улице нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход, где дождаться отбоя угрозы.