В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона призвали при нахождении в квартире или доме не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в помещения, где отсутствуют окна. При нахождении на улице нужно зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход, где дождаться отбоя угрозы.