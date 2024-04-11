«Отключают воду, строят насыпи»: как обстоят дела с паводком в Самарской области 11 апреля 2024 года

Чтобы решить проблему, в Отрадном установлены несколько бойлеров с водой. При этом в КСК «Отрадный» заявили, что вода в квартиры и дома подается не по графику. Отключения зависят лишь от уровня воды в НФС и от того, с какой интенсивностью используют воду отрадненцы.