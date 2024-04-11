«Отключают воду, строят насыпи»: как обстоят дела с паводком в Самарской области 11 апреля 2024 года

Самарская область продолжает ликвидировать последствия паводка. В некоторых районах ситуация улучшается, а в некоторых, наоборот, усугубляется.
Вода постепенно отступает.
ГУ МЧС России по Самарской области сообщает, что в ситуации с паводком наметилась положительная динамика. Вода постепенно отходит от населенных пунктов: за сутки она ушла из пяти жилых домов и 88 приусадебных участков. В Пестравском районе освободился участок дороги, а в Большеглушицком районе снова можно добраться до села Константиновка.
Вода прибывает.
Отрезанным от мира остается село Полудни Кинель-Черкасского района. Власти заверили, что все необходимое для жизни населения здесь имеется.
В Борском районе поднимается уровень реки Самара. Местная администрация сообщает, что в районе моста уровень воды составляет уже 6 метров, в то время как опасным считается уровень 7,5 метров. За сутки вода поднялась на метр и продолжает прибывать. Затоплены могут быть дома в селе Борское и некоторых других населенных пунктах.
В Борском районе строят насыпи для защиты домов и участков.
Местные жители рассказывают, что в Борском вода подходит к домам. Власти выделили технику, чтобы сделать насыпь возле домов и участков.
Возникают проблемы с водой.
В Отрадном из-за половодья в реке Большой Кинель появились проблемы с водоснабжением. Глава города назвал ситуацию очень сложной, так как взвесь забила оголовки НФС, и восстановить водоснабжение в полном объеме пока не получается.
Чтобы решить проблему, в Отрадном установлены несколько бойлеров с водой. При этом в КСК «Отрадный» заявили, что вода в квартиры и дома подается не по графику. Отключения зависят лишь от уровня воды в НФС и от того, с какой интенсивностью используют воду отрадненцы.
Кроме того, из-за проблем с водой в Отрадном могут отключать отопление. Также в городе подтопило дорогу к лагерю «Остров детства».