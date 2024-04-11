Дроны будут доставлять грузы в зонах паводков по Казахстану

«Министерством цифрового развития отправлено 30 терминалов Starlink в Костанайскую область, три терминала в Актюбинскую область, в ЗКО два терминала, один комплект в область Улытау, запрошено шесть терминалов в Атыраускую область, два в ВКО и три в СКО. По необходимости и в случае поступления соответствующих запросов от акиматов министерство выражает готовность отправить дополнительные терминалы в период ЧС», — сказала спикер на брифинге в СЦК.