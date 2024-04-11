США сочли неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

Агентство уточняет, что к такому выводу пришли в разведывательном сообществе США. Предположительно, Тегеран задействует для удара по военным и правительственным объектам высокоточные ракеты или беспилотники. При этом гражданских объектов в перечне потенциальных мишеней нет.