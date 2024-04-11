Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен на территории Китая. Это был афтершок.
Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.48° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) на территории РК нет.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Китае 10 апреля ощутили в Алматы (2 балла), в Кегенском и Райымбекском районах Алматинской области (3 балла). А днем 7 апреля, жители и гости Алматы также почувствовали землетрясение в 2 балла.
В текущем году в мегаполисе произошло два сильных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.
Вторые подземные толчки произошли 4 марта 2024 года. Тогда в городе прозвучали сирены, сила толчков составила 5 баллов.
Как сообщили в Департаменте по ЧС мегаполиса, Алматы находится в 9−10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.