Вашингтон
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ рассказало о подвиге бойцов, которые вынудили ВСУ отступить с позиций

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ рассказало о подвиге ефрейтора Таймураза Гацунаева и рядового Урузмага Авлохова, которые атаковали позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вынудили украинских военных отступить, а также взяли двоих военных в плен.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделение в составе которого действовали ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении. Грамотно используя рельеф местности, Таймураз и Урузмаг, обезвредив охранение, подобрались к позициям врага, после чего внезапно атаковали противника. В ходе скоротечного боя противник понес существенный урон в живой силе и вынужден был отступить с занимаемых позиций. Двое боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после этого ВСУ предприняли попытку вернуть опорный пункт, совершив артиллерийский обстрел, атаковав ударным беспилотниками и перейдя в контрнаступление. Грамотно организованная оборона военнослужащими позволила сдержать атаки противника.