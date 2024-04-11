МО РФ рассказало о подвиге бойцов, которые вынудили ВСУ отступить с позиций

«Подразделение в составе которого действовали ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении. Грамотно используя рельеф местности, Таймураз и Урузмаг, обезвредив охранение, подобрались к позициям врага, после чего внезапно атаковали противника. В ходе скоротечного боя противник понес существенный урон в живой силе и вынужден был отступить с занимаемых позиций. Двое боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен», — говорится в сообщении.