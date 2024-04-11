Бразилия направила слова поддержки РФ и Казахстану в связи с последствиями наводнений

«Правительство Бразилии с ужасом узнало о произошедших в последние дни в Казахстане и России наводнениях, которые привели к эвакуации десятков тысяч людей и нанесли большой материальный ущерб в обеих странах и выражает свою солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий», — говорится в заявлении на сайте МИД страны.