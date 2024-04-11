Бразилия направила слова поддержки РФ и Казахстану в связи с последствиями наводнений

«Правительство Бразилии с ужасом узнало о произошедших в последние дни в Казахстане и России наводнениях, которые привели к эвакуации десятков тысяч людей и нанесли большой материальный ущерб в обеих странах и выражает свою солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий», — говорится в заявлении на сайте МИД страны.
Сильнейшие за несколько десятков лет паводки охватили сразу несколько российских областей — Курганскую, Тюменскую и, в особенности, Оренбургскую, — а также 10 из 17 регионов Казахстана. В зоне риска также Алтайский край, Кемеровская, Костромская и Тверская области. Всего подтоплены более 13 тыс. домов. Над устранением последствий и помощью людям по поручению президента РФ работает правительственная комиссия во главе с главой МЧС Александром Куренковым. РФ и Казахстан координируют борьбу с паводками на уровне кабминов.