Стало известно, виновата ли семья в падении ребёнка в океанариуме Приморья

Обстоятельства падения ребёнка со второго этажа Приморского океанариума продолжают выяснять, следователи допросили в том числе отца мальчика, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.

Установлено, что в семье двое детей. Мать занималась младшим ребёнком, а отец был вместе со старшим в кафе. Во время игры ребёнок подбежал к батарее у панорамного окна и упал в промежуток между перекрытием и стеной.