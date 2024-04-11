Стало известно, виновата ли семья в падении ребёнка в океанариуме Приморья

Обстоятельства падения ребёнка со второго этажа Приморского океанариума продолжают выяснять, следователи допросили в том числе отца мальчика, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
При проверке следователи не нашли признаков, что в семье безопасность ребёнка обеспечивали недостаточно.
Также правоохранители допросили руководство океанариума, главного инженера по технике безопасности и других работников. Проведут строительно-техническую экспертизу, дадут правовую оценку действиям ответственных лиц в организации.
Сейчас пострадавшему мальчику лучше, он выздоравливает.
Напомним, инцидент произошёл 5 апреля. Мальчик 3 лет упал с высоты 5 метров и ударился о металлическую скамью на первом этаже, его госпитализировали в реанимацию.