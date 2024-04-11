Один из подозреваемых в похищении в Артёме находился в РФ нелегально — СКР

Напомним, в Приморье в феврале 2024 года пять мужчин, в том числе четверо иностранцев, насильно похитили двух человек возле торгового центра на улице 1-я Рабочая в микрорайоне Угловое г. Артема. Затем похитители увезли потерпевших в лесной массив на территории Надеждинского района, где избивали их и требовали выкуп.

