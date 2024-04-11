Один из подозреваемых в похищении в Артёме находился в РФ нелегально — СКР

В Приморье в ходе расследования уголовного дела о похищении в Артеме сотрудники Следственного комитета России установили, что один из преступников оказался нелегальным мигрантом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Следствием установлено, один из подозреваемых находился на территории РФ без законных оснований с 2014 года, несмотря на решение суда о его выдворении.
«Совершение им преступления в период нелегального пребывания на территории РФ стало возможным в результате злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками внутренних дел, вступавшими в контакт с данным лицом без принятия законных мер по пресечению нарушения закона», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, мотивом похищения стало желание хозяина одного из местных кафе компенсировать свои убытки за недобросовестную установку вентиляции рабочими.
На основании решения следователя все участники преступления были заключены под стражу, а судом удовлетворены соответствующие ходатайства.
Кроме того, в рамках расследования следователи СК России проверили законность нахождения каждого из участников преступления. Установлено что один из них более 10 лет находится на территории РФ нелегально.
Напомним, в Приморье в феврале 2024 года пять мужчин, в том числе четверо иностранцев, насильно похитили двух человек возле торгового центра на улице 1-я Рабочая в микрорайоне Угловое г. Артема. Затем похитители увезли потерпевших в лесной массив на территории Надеждинского района, где избивали их и требовали выкуп.