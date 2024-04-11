Ушел из школы и пропал: в Приморье третий день разыскивают подростка

В Приморье ведутся поиски подростка, сообщает ИА PrimaMedia. Ориентировку опубликовали в ТГ-канале (18+) ПСО «ПримПоиск».
Так, по имеющимся данным, 14-летний Евгений Г., проживающий в селе Александровка, что в Спасском районе, еще 9 апреля примерно в 14.30 ушел из школы, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Мальчик ростом около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Был одет в серую ветровку с принтом в виде ромбов спереди и сзади, черные штаны, темные кроссовки, черную кепку-ушанку.
Волонтеры по традиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться по указанным ниже телефонам:
8 (42352) 2−30−77, 102 или 112 — полиция;
8 924 239 02 64, 8 984 189 39 36.