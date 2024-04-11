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Сразу три человека погибли в результате столкновения двух авто в ВКО

Смертельная авария произошла в среду, 10 апреля, в Восточно-Казахстанской области — в результате столкновения двух авто погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Источник: pixabay.com

Как сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram, ДТП произошло около 19:00 на 25-м км трассы «Усть-Каменогорск — Самарское» Уланского района — столкнулись автомобили марок «Лада Ларгус» и «Лада Гранта».

В результате аварии два человека погибли на месте ДТП, трое были госпитализированы. К 22:00 один из госпитализированных скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.

«Департамент полиции обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, маневрирование и учитывать дорожные и метеорологические условия», — отметили в полиции.