Сразу три человека погибли в результате столкновения двух авто в ВКО

Как сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram, ДТП произошло около 19:00 на 25-м км трассы «Усть-Каменогорск — Самарское» Уланского района — столкнулись автомобили марок «Лада Ларгус» и «Лада Гранта».
В результате аварии два человека погибли на месте ДТП, трое были госпитализированы. К 22:00 один из госпитализированных скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.
«Департамент полиции обращается ко всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, маневрирование и учитывать дорожные и метеорологические условия», — отметили в полиции.