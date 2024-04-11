В похищении людей в Приморье участвовал нелегальный мигрант: его должны были выдворить 10 лет назад

«В рамках проверки законности нахождения на территории РФ каждого из участников похищения, установлено на данный момент, что один из них находился в РФ без законных оснований с 2014 года (судом в 2014 принято решение о его выдворении, но оно не исполнялось иностранцем)», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.