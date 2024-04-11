В похищении людей в Приморье участвовал нелегальный мигрант: его должны были выдворить 10 лет назад

Проверку граждан проводили сотрудник СК в рамках дела о похищении двух граждан в Артеме.
«В рамках проверки законности нахождения на территории РФ каждого из участников похищения, установлено на данный момент, что один из них находился в РФ без законных оснований с 2014 года (судом в 2014 принято решение о его выдворении, но оно не исполнялось иностранцем)», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Выявленное нелегальное пребывание на территории России мужчины стало возможным в результате злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками внутренних дел, которые вступили в контакт с нарушителем и не приняли законных мер по пресечению нарушения закона.
Напомним, в начале февраля 2024 года пятеро мужчин, среди которых четверо — иностранцы, похитили двоих граждан в Артеме. Потерпевших вывезли в лес, где избивали и требовали деньги.