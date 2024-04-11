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Мачете убивает: в Приморье мужчина нанес смертельный удар отчиму опасным ножом

Подозреваемый заключён под стражу на два месяца.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье мужчина поссорился со своим отчимом и нанём ему смертельный удар мачете, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.

По данным ведомства, 5 апреля 2024 года на улице Центральной в селе Фурманово в ходе конфликта мужчина нанёс отчиму удар ножом типа «мачете» в ногу. В результате потерпевший скончался от кровопотери еще до прибытия скорой медицинской помощи.

Затем, с целью скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал нож в лесу неподалеку от своего дома.

С учётом позиции прокурора, суд принял решение о заключении фигуранта под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве.

Напомним, в Приморье в ходе конфликта во время распития спиртных напитков мужчина убил сына битой.