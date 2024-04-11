Мачете убивает: в Приморье мужчина нанес смертельный удар отчиму опасным ножом

По данным ведомства, 5 апреля 2024 года на улице Центральной в селе Фурманово в ходе конфликта мужчина нанёс отчиму удар ножом типа «мачете» в ногу. В результате потерпевший скончался от кровопотери еще до прибытия скорой медицинской помощи.