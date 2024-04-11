В Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона

По информации МЧС, огнеборцы успели вынести из дома два газовых баллона.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.
Ночью с 10 на 11 апреля в Турксибском районе Алматы в частном жилом доме произошел пожар на площади 80 кв. м, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, огнеборцы успели вынести из дома два газовых баллона.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.