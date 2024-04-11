В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Инцидент произошел 10 апреля 2024 года в 18:55. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал со стороны улицы Станиславского, у дома № 41 на улице Титова автомобилист наехал на подростка, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.