В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Ленинском районе Новосибирска автомобилист сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 10 апреля 2024 года в 18:55. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал со стороны улицы Станиславского, у дома № 41 на улице Титова автомобилист наехал на подростка, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в больницу, характер травм уточняют. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.