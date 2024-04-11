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В Новосибирске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Девочка-подросток попала в больницу после наезда авто в Новосибирске.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска автомобилист сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 10 апреля 2024 года в 18:55. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал со стороны улицы Станиславского, у дома № 41 на улице Титова автомобилист наехал на подростка, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в больницу, характер травм уточняют. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.