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В Новосибирске изменили приговор осужденному экс-судье из Алтайского края

Мужчину признали виновным в получении взяток.

Источник: AP 2023

Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляцию экс-судьи из Алтайского края Алексея Городова. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО».

В апреле 2023 года Центральный райсуд Барнаула признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в 30 млн рублей. Его дом и участок в Алтайском крае конфисковали.

Мужчину обвиняли в шести эпизодах получения взяток. В 2010 году он приобрел по заниженной цене Toyota Land Cruiser Prado у своего знакомого, который банкротился. За это он назначил временным управляющим конкретного человека.

С 2016 по 2017 год он получил от этого же человека еще 2 млн рублей за различные услуги. Еще одну крупную взятку в 2,5 млн рублей он получил по делу о банкротстве другого лица.

Защита бывшего судьи просила пересмотреть приговор, ссылаясь на недостаточные доказательства и несостоятельность предъявленного обвинения. Также было отмечено, что в конфискованном доме жили его дети.

В итоге Новосибирский облсуд снизил сумму штрафа на полмиллиона рублей. Срок заключения оставили прежним.

Напомним, мигранта-нелегала задержали в аэропорту Толмачево за попытку дать взятку.