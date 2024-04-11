В Новосибирске изменили приговор осужденному экс-судье из Алтайского края

В апреле 2023 года Центральный райсуд Барнаула признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в 30 млн рублей. Его дом и участок в Алтайском крае конфисковали.

Мужчину обвиняли в шести эпизодах получения взяток. В 2010 году он приобрел по заниженной цене Toyota Land Cruiser Prado у своего знакомого, который банкротился. За это он назначил временным управляющим конкретного человека.

С 2016 по 2017 год он получил от этого же человека еще 2 млн рублей за различные услуги. Еще одну крупную взятку в 2,5 млн рублей он получил по делу о банкротстве другого лица.