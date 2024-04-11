В Новосибирске изменили приговор осужденному экс-судье из Алтайского края

Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляцию экс-судьи из Алтайского края Алексея Городова. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО».
В апреле 2023 года Центральный райсуд Барнаула признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в 30 млн рублей. Его дом и участок в Алтайском крае конфисковали.
Мужчину обвиняли в шести эпизодах получения взяток. В 2010 году он приобрел по заниженной цене Toyota Land Cruiser Prado у своего знакомого, который банкротился. За это он назначил временным управляющим конкретного человека.
Защита бывшего судьи просила пересмотреть приговор, ссылаясь на недостаточные доказательства и несостоятельность предъявленного обвинения. Также было отмечено, что в конфискованном доме жили его дети.
В итоге Новосибирский облсуд снизил сумму штрафа на полмиллиона рублей. Срок заключения оставили прежним.
Напомним, мигранта-нелегала задержали в аэропорту Толмачево за попытку дать взятку.