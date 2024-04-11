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Матери погибшего участника СВО из Хабаровского края вернули похищенные деньги

Пенсионерка перевела более девяти миллионов рублей на счета мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае суд взыскал похищенные деньги в пользу матери участника СВО. Женщину обманули мошенники и она перевела более девяти миллионов рублей на их счета. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В июле прошлого года неизвестные позвонили 60-летней женщине, выдали себя за сотрудников сотовой компании и Центрального Банка России, предупредив о попытках мошенников снять деньги с ее банковского счета.

— Пенсионерка перечислила более 9,9 миллиона рублей на счета, которые ей продиктовали, включая деньги, полученные в связи с гибелью ее сына во время специальной военной операции, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Владельцами банковских карт, на которые женщина перевела деньги, оказались жители Москвы.

Прокурор Краснофлотского района Хабаровска обратился в Коптевский районный суд Москвы с иском о возмещении ущерба от необоснованного обогащения и требованием выплаты процентов за использование чужих денежных средств.

Суд удовлетворил иск прокурора. Прокуратура района будет контролировать исполнение судебного решения.