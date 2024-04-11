Хабаровский тренд: жертвами мошенников становятся бюджетники

— В банках существуют алгоритмы, как действовать при консультации клиента, который может оказаться жертвой мошенников. Но аферисты со своей стороны убеждают граждан, как не выдавать себя, обходить наводящие вопросы банковских служащих, — отметил начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — Для раскрытия преступлений такого рода важна скорость. Как только к человеку приходит осознание, что он стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Сейчас появилась возможность оперативно отслеживать движение денег по счетам. И есть небольшой, но всё-таки шанс, если деньги ещё находятся на подставном «дропперском» счёте, арестовать его и вернуть средства.