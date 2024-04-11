Хабаровский тренд: жертвами мошенников становятся бюджетники

Полиция Хабаровска обращает внимание граждан на то, что жертвами мошенников в последнее время всё чаще становятся люди с высшим образованием среднего возраста, работающие, как правило, в бюджетной сфере. И обманывают их по примерно одинаковой схеме: на связь выходит мнимый руководитель через мессенджеры, просит оказать содействие сотруднику одной правоохранительных структур и далее после психологической обработки человек набирает миллионные кредиты и переводит деньги на «безопасные» счета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так в Хабаровске сотрудник музея, врач, учитель русского языка и литературы, инженер-сметчик перевели пока не установленным аферистам 11 миллионов 600 тысяч рублей. Причём большая часть денег была взята в кредит.
Сотрудника музея мошенники убедили в том, что из-за утечки персональных данных кто-то от его имени оформляет кредиты. Для отмены транзакций аферисты уговорили мужчину взять 2,78 млн рублей в банке и перевести из на «резервный счёт», что тот и сделал.
Другим потерпевшим злоумышленники грозили уголовными делами за то, что от их имени идёт финансирование недружественных стран. Люди отдавали свои сбережения и набирали кредиты, которые переводили неизвестным. По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела. Причастных разыскивает полиция.
— В банках существуют алгоритмы, как действовать при консультации клиента, который может оказаться жертвой мошенников. Но аферисты со своей стороны убеждают граждан, как не выдавать себя, обходить наводящие вопросы банковских служащих, — отметил начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — Для раскрытия преступлений такого рода важна скорость. Как только к человеку приходит осознание, что он стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Сейчас появилась возможность оперативно отслеживать движение денег по счетам. И есть небольшой, но всё-таки шанс, если деньги ещё находятся на подставном «дропперском» счёте, арестовать его и вернуть средства.