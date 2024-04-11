ДТП с автобусом в Алматы: подсудимый озвучил новые подробности

В ходе допроса подсудимый Дархан Ахметжанов заявил: не выдержал оскорблений в свой адрес, вспылил и ударил женщину-водителя. Он рассказал, что у него возникли проблемы с оплатой за проезд. После водитель якобы забрала у него телефон и пыталась самостоятельно списать деньги. Затем потребовала наличные, а позже, уверяет, и вовсе перешла к оскорблениям.