Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ

Цели, как указывается, были выявлены с помощью разведывательных БПЛА. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудия ВСУ минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали «Гиацинт» и оперативно убыли в подземные укрытия.