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Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ

ЛУГАНСК, 11 апр — РИА Новости. Расчет гаубицы «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские орудия ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц “Гиацинт-С” группировки войск “Центр” уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 километров», — сообщили в оборонном ведомстве.

Цели, как указывается, были выявлены с помощью разведывательных БПЛА. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудия ВСУ минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали «Гиацинт» и оперативно убыли в подземные укрытия.