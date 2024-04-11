Расчеты гаубиц уничтожили под Авдеевкой артиллерийские орудия ВСУ

«Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц “Гиацинт-С” группировки войск “Центр” уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств ВСУ на дистанции более 23 километров», — сообщили в оборонном ведомстве.
Цели, как указывается, были выявлены с помощью разведывательных БПЛА. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудия ВСУ минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали «Гиацинт» и оперативно убыли в подземные укрытия.