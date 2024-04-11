Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ, ежедневно выполняя задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.