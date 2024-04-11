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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на южнодонецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, авиаудар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС РФ, ежедневно выполняя задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.