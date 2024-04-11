Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

В украинском Харькове прогремели взрывы. Об этом 11 апреля сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: РИА "Новости"

«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По данным карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Накануне, 10 апреля, сообщалось о взрыве в Одесской области и нескольких взрывах в Одессе. Позже стало известно о повторном взрыве в Одессе, а также в Черноморске Одесской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.