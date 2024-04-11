Жителей Ольхонского района в страхе держат оголодавшие волки

«В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно», — цитирует издание объяснение председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергея Гомбоева.