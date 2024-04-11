Жителей Ольхонского района в страхе держат оголодавшие волки

Проблема заключается в том, что на особо охраняемой природной территории запрещен отстрел животных, в том числе волков.
«В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно», — цитирует издание объяснение председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергея Гомбоева.
По словам чиновника, проблема с волками распространена по территории всей области. Увеличение их числа «идет с 2018 года».
По мнению специалистов, наиболее вероятная причина того, что волки стали выходить к населенным пунктам, в том, что на территории Прибайкальского нацпарка «происходило множество лесных пожаров. Сложилась такая ситуация, при которой дикому зверю гораздо проще добыть себе пропитание в виде скота, чем охотиться в лесах».