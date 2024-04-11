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Жителей Ольхонского района в страхе держат оголодавшие волки

В Ольхонском районе местные жители всерьез обеспокоены увеличением численности волков. Голодные хищники, по словам островитян, «терроризируют домашний скот и несут угрозу жизни человека», сообщило ИА IrkutskMedia, передает ИА «ТК Город».

Источник: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Проблема заключается в том, что на особо охраняемой природной территории запрещен отстрел животных, в том числе волков.

«В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно», — цитирует издание объяснение председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергея Гомбоева.

По словам чиновника, проблема с волками распространена по территории всей области. Увеличение их числа «идет с 2018 года».

По мнению специалистов, наиболее вероятная причина того, что волки стали выходить к населенным пунктам, в том, что на территории Прибайкальского нацпарка «происходило множество лесных пожаров. Сложилась такая ситуация, при которой дикому зверю гораздо проще добыть себе пропитание в виде скота, чем охотиться в лесах».

флора и фауна