Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного уровня

За сутки уровень воды в Урале у Оренбурга увеличился на 44 см и достиг 1022 см. В регионе подтопленными остаются 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.
В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
Ранее ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС.
Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, что привело к подтоплению тысяч домов и участков.