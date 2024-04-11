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Уровень реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного уровня

АЛМАТЫ, 11 апр — Sputnik. Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.

Источник: Sputnik.kz

За сутки уровень воды в Урале у Оренбурга увеличился на 44 см и достиг 1022 см. В регионе подтопленными остаются 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

В связи с этим, оперативные службы города переведены на усиленный режим работы, чтобы контролировать ситуацию и своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее ситуации с паводком в Оренбургской области присвоили статус ЧС федерального масштаба по предложению главы МЧС.

Весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля прорвало расположенную в Орске дамбу, что привело к подтоплению тысяч домов и участков.