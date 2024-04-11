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Паводки в Акмолинской области: волонтеры столицы оказывают помощь

Порядка 150 волонтеров «Жастар рухы» и «Астана жастары» города Астаны помогают в борьбе с паводками в поселке Жибек Жолы (Акмолинская область), передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

В связи с повышением уровня талых вод вблизи села Жибек жолы (Акиолинская область) образовалась угроза подтопления жилых домов в селе данного региона. Уже на протяжении двух суток волонтеры столицы оказывают помощь по укреплению защитного земляного вала.

На борьбу с паводками в селе Жибек жолы Акмолинской области акиматом столицы была привезена вся необходимая техника, завезен инертный материал, мешкотара с песком для продолжения работ по возведению и укреплению защитного сооружения.

Еще с прошлого месяца часть коммунальных служб столицы ориентирована на оказание помощи селу Жибек жолы Акмолинской области.