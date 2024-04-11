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Неизвестные стреляли по сетям теплоснабжения в Байкальске

Сообщается, что из-за инцидента в городе отключено теплоснабжение.

Источник: Соцсети

Неизвестные в Байкальске расстреляли сети теплоснабжения. Как сообщает тг-канал (18+) «Береговые. Байкал», злоумышленники совершили несколько выстрелов из карабина и скрылись, на месте найдены гильзы. По предварительной информации, в настоящее время в городе отключено теплоснабжение. Как сообщил корр. ИА IrkutskMedia источник, знакомый с ситуацией, информация о произошедшем уточняется.