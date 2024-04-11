В Черекском районе Кабардино-Балкарии объявлен режим КТО

На части территории Нальчика и в Черекском районе Кабардино-Балкарии объявлен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил оперативный штаб региона. Режим КТО введен с 05:12 11 апреля по решению начальника УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике Петра Громушкина «в целях пресечения и раскрытия террористического акта».