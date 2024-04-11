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В Новосибирске на улице нашли дворника без сознания

Информацию об этом выложил «Инцидент Новосибирск».

Источник: Соцсети

По словам подписчика группы, лицо лежащего дворника накрыли кепкой.

По сообщениям очевидцев, дворник лежит на улице Ватутина. Прохожие предполагают, что мужчина упал и разбил голову.

К месту происшествия приехала скорая помощь.