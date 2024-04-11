В Новосибирске на улице нашли дворника без сознания

По словам подписчика группы, лицо лежащего дворника накрыли кепкой.
По сообщениям очевидцев, дворник лежит на улице Ватутина. Прохожие предполагают, что мужчина упал и разбил голову.
К месту происшествия приехала скорая помощь.
Информацию об этом выложил «Инцидент Новосибирск».
По словам подписчика группы, лицо лежащего дворника накрыли кепкой.
По сообщениям очевидцев, дворник лежит на улице Ватутина. Прохожие предполагают, что мужчина упал и разбил голову.
К месту происшествия приехала скорая помощь.