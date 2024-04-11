Еще два землетрясения зарегистрировали на юго-восток от Алматы

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 10 апреля в 23:53 по алматинскому времени и 11 апреля в 05:42 по времени Алматы.
Эпицентр первого землетрясения располагался в 487 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Второго — в 490 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.
«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет», — говорится в сообщении.
Напомним, 10 апреля в 19:56 в этом же районе Китая произошло землетрясение магнитудой MPV 6,0. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла, в Кегенском и Райымбекском районе — 3 балла.