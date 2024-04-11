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Еще два землетрясения зарегистрировали на юго-восток от Алматы

Еще два землетрясения зарегистрировали специалисты «Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК на территории Китая к юго-востоку от Алматы, передает Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 10 апреля в 23:53 по алматинскому времени и 11 апреля в 05:42 по времени Алматы.

Эпицентр первого землетрясения располагался в 487 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая. Второго — в 490 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Китая.

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля в 19:56 в этом же районе Китая произошло землетрясение магнитудой MPV 6,0. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла, в Кегенском и Райымбекском районе — 3 балла.