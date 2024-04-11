«Могла быть влюблена в милиционера, но он эту связь скрывал»: мама загадочно пропавшей в Новосибирске студентки рассказала о нестыковках в деле

Мама пропавшей 21 год назад Екатерины Завьяловой просит возобновить поиски дочери. Напомним, 2 ноября 2003 года девушка уехала в клуб, и больше ее никто не видел. В 2004 году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но поиски ни к чему не привели. Сейчас делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. А мама девушки дала интервью КП-Новосибирск и рассказала о нестыковках в деле.
«САМА ЕЗДИЛА В МОРГ НА ОПОЗНАНИЕ»
18-летняя Екатерина Завьялова приехала из города Ноябрьска в Новосибирск учиться. Девушка поступила в медицинскую академию (ныне НГМУ. — Ред.), чтобы стать стоматологом.
— Она очень этого хотела. У нас среди знакомых и родственников были стоматологи, и Катя видела это все с детства, — вспоминает в разговоре с КП-Новосибирск Елена Завьялова, мама пропавшей девушки.
В столицу Сибири в 2002 году Катя приехала с мамой и младшим братом. Они помогли ей обустроиться, сняли комнату в трешке на улице Кропоткина. Казалось бы, все хорошо: Катя жила вместе с хозяйкой квартиры и ее дочерью, училась, периодически звонила маме на север.
— В ноябре я, как обычно, позвонила хозяйке квартиры, и она мне сказала, что Кати уже три дня нет дома. Я сразу поняла, что что-то случилось, прилетела в Новосибирск. Дочка хозяйки рассказала, что они с Катей пошли в кафе, посидели там, с ними познакомились парни, а после этого моя дочка уехала в клуб, — рассказывает женщина. — Я пришла писать заявление в милицию, а мне сказали: «Сейчас праздники, приходите потом».
Елена тогда вместе с Катиным другом подала объявление о пропаже дочери на телевидение, начала расклеивать ориентировки по району и в клубах, обзванивала морги, больницы.
— Катя пропала 2 ноября, а заявление приняли только 10-го числа, в розыск ее официально объявили только 12-го числа. Осмотр квартиры сразу не был сделан. Я ходила к гадалкам, нанимала детектива. Я цеплялась за каждую ниточку, за каждый вариант, который мог бы помочь найти Катю. Милиция никакой активности не проявляла, там только перекидывали дело из отдела в отдел, — говорит Елена. — Я стабильно раз в месяц прилетала в Новосибирск. Сама ездила в морг и смотрела неопознанные трупы.
«Я БЫЛА ПРОТИВ ИХ ОТНОШЕНИЙ».
В Новосибирске у Кати друзей было немного. Елена вспоминает, что один из ее первых знакомых — заместитель отдела уголовного розыска района, где находилось дело. И мама девушки до сих пор считает, что он может что-то знать о ее исчезновении.
— Как они познакомились? Катя поехала со знакомой девочкой и братом на дискотеку. Они там и познакомились с этим милиционером. Сын помнит, что этот человек очень развязно вел себя, домой в тот вечер они все вместе ехали на какой-то «девятке». Я была против общения Кати и этого милиционера, тем более он старше нее был, — признается Елена. — Катя старалась меня успокоить, говорила, что он же в органах служит и не обидит ее. В общем, кажется, дочка была в него влюблена. А он эту связь скрывал и позже всячески отрицал.
— Но он никак на просьбы о помощи не реагировал. Казалось, что был в этом не заинтересован и старался скрыть факт знакомства с Екатериной. Когда оперативники опрашивали меня, я сделала акцент, чтобы этого человека опросили, но безрезультатно. Парней, с которыми тогда Катя в кафе познакомилась, тоже опрашивали, но также безрезультатно. Когда я последний раз разговаривала с оперативником, мне сказали, что все свидетели опрошены, в деле пять томов, но зацепок никаких нет. Куда дочка исчезла — загадка, — объяснила КП-Новосибирск мама Екатерины.
Сейчас Елена надеется, что расследование дела возобновится и ей удастся узнать, что случилось с ее дочкой 21 год назад. С такой просьбой родные пропавшей обратились в СК.
КОНКРЕТНО
Екатерина Владимировна Завьялова 1983 года рождения пропала 2 ноября 2003 года. Ее рост — 155 сантиметров, волосы русые, длинные, волнистые, лицо овальное. Особая примета — под левым глазом небольшой шрам. Екатерина была одета в темное полупальто с меховым воротником, темно-синие джинсы клеш, на ногах были черные полуботинки.
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