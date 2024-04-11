«Могла быть влюблена в милиционера, но он эту связь скрывал»: мама загадочно пропавшей в Новосибирске студентки рассказала о нестыковках в деле

— Как они познакомились? Катя поехала со знакомой девочкой и братом на дискотеку. Они там и познакомились с этим милиционером. Сын помнит, что этот человек очень развязно вел себя, домой в тот вечер они все вместе ехали на какой-то «девятке». Я была против общения Кати и этого милиционера, тем более он старше нее был, — признается Елена. — Катя старалась меня успокоить, говорила, что он же в органах служит и не обидит ее. В общем, кажется, дочка была в него влюблена. А он эту связь скрывал и позже всячески отрицал.