Новосибирец 42 дня провел в коме и рассказал, как живет с потерей памяти после ДТП

«Я вообще не помню, что у меня был мотоцикл, я и полеты не помню. Ко мне приходили воспоминания некоторых моментов. Например, я вспомнил расположение в части, что мы на аэродром за город ездили. Помню, как готовили самолет к полетам, как обслуживали его. А вот как я сам управлял, не помню. Об этом могут сказать только видео и летная книжка. Когда я смотрю фотографии, то не скучаю по тем временам. Просто гложет обида от осознания того, как безрассудно я поступил», — признается парень.