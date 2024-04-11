Новосибирец 42 дня провел в коме и рассказал, как живет с потерей памяти после ДТП

«Не справился с управлением и влетел в автомобиль. А дальше ничего не помню… 42 дня я провел в коме. Когда очнулся, мне сказали, что мои травмы были несовместимы с жизнью, и это чудо, что я вообще очнулся», — цитирует КП-Новосибирск пострадавшего Николая.
ДТП произошло в 2013 году, когда Николай был студентом в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. В этот день студент спешил на вручение диплома, до получения лейтенантских погон оставалось три недели. В училище он поступил из новосибирского ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту). С 14 лет он мечтал стать летчиком. После аварии жизнь полностью изменилась.
«Мне рассказывали, когда я был в коме, ко мне пришел кто-то из родных, разговаривал со мной, а я схватил его за палец и не отпускал», — вспоминает Коля.
«Он первое время после комы не говорил даже, только мычал. Потом начал звуки произносить. Первые его слова были “баба” и “мама”, — рассказала родственница.
После случившегося был длительный курс восстановления: ЛФК, массажи и работа с психологом. Период реабилитации Николай не помнит, когда он вернулся в Новосибирск вместе с бабушкой, процесс восстановления продолжился. Он заново учился всему: ходить по лестнице, двигаться.
При этом часть воспоминаний к нему так и не вернулась.
«Я вообще не помню, что у меня был мотоцикл, я и полеты не помню. Ко мне приходили воспоминания некоторых моментов. Например, я вспомнил расположение в части, что мы на аэродром за город ездили. Помню, как готовили самолет к полетам, как обслуживали его. А вот как я сам управлял, не помню. Об этом могут сказать только видео и летная книжка. Когда я смотрю фотографии, то не скучаю по тем временам. Просто гложет обида от осознания того, как безрассудно я поступил», — признается парень.
Сейчас восстановиться помогает спорт. Николай четыре года назад занялся пауэрлифтингом, ходит в бассейн и сейчас учится в НГТУ на разработчика программного обеспечения.
Ранее мы писали о том, как новосибирцу сломали две ноги, пока он менял колесо на машине.