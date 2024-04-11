Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности перекрытия федеральной трассы в Приморье

На месте уже работают сотрудники полиции, пожарные расчеты.

Источник: PrimaMedia.ru

Часть трассы Уссурийск — Владивосток в Надеждинском районе оказалась перекрыта в результате аварии. На дороге перевернулся бензовоз, сообщает ИА PrimaMedia.

Во время переворачивания автомобиля вытек бензин, перевозимый транспортом. На месте уже работают сотрудники полиции, пожарные расчеты — ликвидируют разлив. Ранее в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили и о перекрытии дороги.

Как стало известно корр. ИА PrimaMedia от источника, близкого к ситуации, пострадавших в аварии нет. О других участниках ДТП информация пока отсутствует. К слову, из-за ДТП собралась многокилометровая пробка.

Редакция продолжит следить за развитием событий.