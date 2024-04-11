Стали известны подробности перекрытия федеральной трассы в Приморье

Часть трассы Уссурийск — Владивосток в Надеждинском районе оказалась перекрыта в результате аварии. На дороге перевернулся бензовоз, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время переворачивания автомобиля вытек бензин, перевозимый транспортом. На месте уже работают сотрудники полиции, пожарные расчеты — ликвидируют разлив. Ранее в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили и о перекрытии дороги.
Как стало известно корр. ИА PrimaMedia от источника, близкого к ситуации, пострадавших в аварии нет. О других участниках ДТП информация пока отсутствует. К слову, из-за ДТП собралась многокилометровая пробка.
Редакция продолжит следить за развитием событий.