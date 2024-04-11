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Экс-замглавы Общественной палаты НСО оштрафовали за убийство косули и лося

В 2022 году Ермола с приятелями задержали во время незаконной охоты территории заказника «Кирзинский» рядом с селом Половинное.

Барабинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермолу, который обвинялся в незаконной охоте. Об этом пресс-служба суда.

11 декабря 2022 года Ермола с приятелями задержали во время незаконной охоты территории заказника «Кирзинский» рядом с селом Половинное. Они убили одну косулю, одного лося. В общей сложности причиненный им вред составил 120 тысяч рублей.

Владимир Ермол заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, добровольно возместил причиненный ущерб. В итоге суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Новосибирске начнут прием заявлений на охоту на птиц.