Экс-замглавы Общественной палаты НСО оштрафовали за убийство косули и лося

Барабинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимиру Ермолу, который обвинялся в незаконной охоте. Об этом пресс-служба суда.
11 декабря 2022 года Ермола с приятелями задержали во время незаконной охоты территории заказника «Кирзинский» рядом с селом Половинное. Они убили одну косулю, одного лося. В общей сложности причиненный им вред составил 120 тысяч рублей.
Владимир Ермол заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, добровольно возместил причиненный ущерб. В итоге суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, в Новосибирске начнут прием заявлений на охоту на птиц.