В Ростовской области 85-летняя пенсионерка отсудила у перевозчика 350 тысяч после того, как ее зажало дверями троллейбуса

— В первую очередь нужно зафиксировать ДТП в ГИБДД. Обращайтесь в Госавтоинспекцию даже при малейшем подозрении на травму. Бывает так: человек ударился головой и пошел домой, потому что у него не было видимых повреждений. А потом не может заснуть по ночам, идет к неврологу и узнает, что у него сотрясение мозга. Так что, помните, что не все травмы очевидны.