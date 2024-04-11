В Ростовской области 85-летняя пенсионерка отсудила у перевозчика 350 тысяч после того, как ее зажало дверями троллейбуса

В Волгодонске Ростовской области пенсионерка осудила компенсацию морального вреда у пассажирской транспортной компании. 85-летняя женщина попала в больницу после того, как ее зажало дверями в троллейбусе.
ЗАНИМАЛАСЬ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, А ТЕПЕРЬ С ТРУДОМ ДОБИРАЕТСЯ ДО КВАРТИРЫ.
Происшествие случилось 30 декабря 2022 года. Женщина ехала в троллейбусе и хотела выйти на одной из остановок. Не успела пенсионерка выйти из салона, как водитель начал закрывать двери — между ними и зажало пассажирку.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом плеча со смещением и ушиб в районе брови. Сначала пациентку госпитализировали на 30 дней. Спустя неделю после выписки женщина потеряла сознание и снова попала в больницу на месяц.
Как рассказал защитник пенсионерки, автоюрист Виталий Глебко, женщина так и не восстановилась после ДТП.
— До происшествия она была очень активной и работоспособной. Гуляла, занималась лечебной физкультурой, любила готовить. Теперь она передвигается только с палочкой. Ей тяжело дойти даже до своей квартиры на втором этаже. Чтобы женщина могла изредка спускаться и подниматься, ее родственники установили в доме дополнительные поручни.
Пенсионерка продолжает лечиться амбулаторно. До больницы она добирается на такси — ей тяжело добираться до остановок общественного транспорта.
ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕДАЛ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
После инцидента водителя признали виновным в административном правонарушении — он выплатил штраф в 5 тысяч рублей. Самой пострадавшей мужчина передал 10 тысяч рублей — на лекарства.
Транспортная компания с пострадавшей не связывалась.
— Перевозчик утверждал, что к ним никто не обращался. Это не так. Я приходил за актом для страховой компании. Но даже без моего визита представители организации могли бы спросить у женщины, нужна ли ей помощь.
В декабре 2023 года истец обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Она также просила возместить затраты на юридические услуги на сумму 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично.
С перевозчика взыскали компенсацию в размере 350 тысяч рублей и расходы на услуги адвоката в размере 30 тысяч.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПАССАЖИРАМ, ПОСТРАДАВШИМ ПО ВИНЕ ПЕРЕВОЗЧИКА?
Автоюрист Виталий Глебко.
— В первую очередь нужно зафиксировать ДТП в ГИБДД. Обращайтесь в Госавтоинспекцию даже при малейшем подозрении на травму. Бывает так: человек ударился головой и пошел домой, потому что у него не было видимых повреждений. А потом не может заснуть по ночам, идет к неврологу и узнает, что у него сотрясение мозга. Так что, помните, что не все травмы очевидны.
Необходимо собрать все медицинские документы. Этим будут заниматься и в ГИБДД: сотрудники заводят дело, проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы привлечь водителя к ответственности. Потерпевшему же нужны эти документы, чтобы получить две компенсации.
Юрист советует обращаться в ГИБДД при малейшем подозрении на травму. Александр БОЙКО.
Одна из компенсаций — страховое возмещение. Его выплачивает страховая компания перевозчика, виновного в аварии. Максимальный размер такой выплаты — два миллиона рублей.
Чтобы получить страховое возмещение, нужно направить в страховую организацию документы ГИБДД, медицинские подтверждения и так называемый акт о произошедшем событии на транспорте. Последний документ должна выдать транспортная компания.
Потерпевший также имеет право на компенсацию морального вреда — ее выплачивает перевозчик. Размер компенсации определяется судом в каждом конкретном случае.