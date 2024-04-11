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Очевидцы сообщили о пожаре в одном из торговых центров Иркутска. Рассказываем, как было на самом деле

В МЧС опровергли информацию о пожаре в одном из ТРЦ Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о пожаре в одном из торгово-развлекательных центрах Иркутска появилось утром в социальных сетях. Очевидцы рассказали о внезапной эвакуации и задымлении. Однако в МЧС России по Иркутской области эту информацию корреспонденту КП-Иркутск не подтвердили.

— Вызов о пожаре не поступал. Но сегодня в торговый центр приезжал специалист и проверял технику пожарной безопасности, чтобы в случае реального пожара, людей успели вовремя вывезти из здания и никто не пострадал, — говорят в МЧС.

Те, кто работают в ТРЦ тоже заявляют, что сегодня в здании проходили учения. А дым, который напугал людей, по словам работников торгового центра, является лишь способом проверки воздуходувов с помощью безопасной дымовой шашки.

Очевидцы, который только что зашли в здание, действительно сообщили, что чувствуют запах дымовой шашки. По их словам, в торговом центре в настоящий момент все спокойно. Все работает в обычном режиме.

МЧС