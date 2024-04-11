Легковушка сбила 15-летних девочек на электросамокате в Минске

В Госавтоинспекции напомнили, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, уступить дорогу велосипедистам. «Категорически запрещено управлять СПМ лицам младше 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон). Также запрещается перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией», — подчеркнули в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.