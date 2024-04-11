Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову

Он процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме. На “Турбоатоме” дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод “Турбоатом”, завод Малышева, завод Железобетонных конструкций».