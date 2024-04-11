Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову

«Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 “прилетов” в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами», — сказал собеседник агентства.
Он процитировал несколько сообщений от агентуры: «Скорее всего, по энергосистеме. На “Турбоатоме” дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод “Турбоатом”, завод Малышева, завод Железобетонных конструкций».
Другой житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатора.
По словам Лебедева, на заводе железобетонных изделий подполье фиксировало тяжелую технику, более 20 единиц, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе «Турбоатом» фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР.
«Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству “прилетов” будут позже, но, судя по огромной веренице “скорых”, “прилетело” очень хорошо», — отметил подпольщик.
По словам Лебедева, ТЭЦ получила незначительные повреждения.
По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что в регионе возможны перебои с электричеством. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.
Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах в городах Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Стрый Львовской области — целая серия «прилетов», в подконтрольном ВСУ Запорожье — один «прилет», а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.