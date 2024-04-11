Главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан

В распространяемом сообщении отмечено, что подозреваемый с 2016 по 2018 год руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления. Кроме того, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.