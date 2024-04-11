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Главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан

В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана. Об этом Zakon.kz рассказали 11 апреля 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Источник: pxhere

В распространяемом сообщении отмечено, что подозреваемый с 2016 по 2018 год руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления. Кроме того, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

«После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Казахстана о его выдаче.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества».

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы, уже осуждены к различным видам наказаний.

23 февраля 2024 года в Казахстан из Польши экстрадировали руководителя транснациональной организованной группы. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.